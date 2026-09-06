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经注: Yusuf 12:29
Yusuf
29
12:29
يوسف اعرض عن هاذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطيين ٢٩
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِـِٔينَ ٢٩
يُوسُفُ
ﲻ
أَعۡرِضۡ
ﲼ
عَنۡ
ﲽ
هَٰذَاۚ
ﲾﲿ
وَٱسۡتَغۡفِرِي
ﳀ
لِذَنۢبِكِۖ
ﳁﳂ
إِنَّكِ
ﳃ
كُنتِ
ﳄ
مِنَ
ﳅ
ٱلۡخَاطِـِٔينَ
ﳆ
٢٩
ﳇ
（又说）：优素福，你避开此事吧！（我的妻子，）你为你的罪过而求饶吧，你原是错误的！
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم إن سيدها لما تحقق الأمر،
قال ليوسف:
{ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا }
أي: اترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكره لأحد، طلبا للستر على أهله،
{ وَاسْتَغْفِرِي }
أيتها المرأة
{ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ }
فأمر يوسف بالإعراض، وهي بالاستغفار والتوبة.