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经注: Yusuf 12:28
Yusuf
28
12:28
فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ٢٨
فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌۭ ٢٨
فَلَمَّا
ﲬ
رَءَا
ﲭ
قَمِيصَهُۥ
ﲮ
قُدَّ
ﲯ
مِن
ﲰ
دُبُرٖ
ﲱ
قَالَ
ﲲ
إِنَّهُۥ
ﲳ
مِن
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كَيۡدِكُنَّۖ
ﲵﲶ
إِنَّ
ﲷ
كَيۡدَكُنَّ
ﲸ
عَظِيمٞ
ﲹ
٢٨
ﲺ
当他看见他的衬衣是从后面撕破的时候，他说：这确是你们的诡计，你们的 诡计确是重大的。
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله - سبحانه - ( فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ . . . ) بيان لما قاله زوجها بعد أن انكشفت له الحقيقة انكشافا تاما .أى : فلما رأى العزيز قميص يوسف قد قطع من الخلف . وجه كلامه إلى زوجته معاتبا إياها بقوله : إن محاولتك اتهام ليوسف بما هو برئ منه ، هو نوع من " كيدكن " ومكركهن وحيلكن ( إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) فى بابه ، لأن كثيرا من الرجال لا يفطنون إلى مراميه .وهكذا واجه ذلك الرجل خيانة زوجه له بهذا الأسلوب الناعم الهادئ ، بأن نسب كيدها ومكرهها لا إليها وحدها بل الجنس كله ( إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ) .