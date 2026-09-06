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经注: Yusuf 12:27
Yusuf
27
12:27
وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ٢٧
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٢٧
وَإِن
ﲡ
كَانَ
ﲢ
قَمِيصُهُۥ
ﲣ
قُدَّ
ﲤ
مِن
ﲥ
دُبُرٖ
ﲦ
فَكَذَبَتۡ
ﲧ
وَهُوَ
ﲨ
مِنَ
ﲩ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﲪ
٢٧
ﲫ
如果他的衬衣是从后面撕破的，那末她已说了谎话，而他说的是实话。
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基拉特
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Al-Sa'di
12:27至12:28节的经注
Йусуф заявил, что ее обвинения являются ложными и что она сама пыталась соблазнить его. Визирь выслушал их и оказался в затруднительном положении. Один из них говорил правду, однако он не знал, кто именно был правдив. Однако по воле Всевышнего Аллаха различные обстоятельства и доказательства всегда свидетельствуют в пользу истины. Иногда рабам удается найти эти доказательства, а иногда они остаются незамеченными. В случае с пророком Йусуфом Аллах помог людям разобраться в том, кто говорил правду, дабы со святого пророка и пречистого избранника были сняты лживые обвинения. Один из родственников жены визиря догадался, что есть обстоятельство, которое поможет им разобраться в происшедшем. Он сказал: «Если он добивался ее и пытался соблазнить, а она пыталась оттолкнуть его, то его рубашка должна быть порвана спереди. И если это так, то она говорит правду, а он лжет. Но если она домогалась его, а он пытался убежать от нее, то его рубашка должна быть порвана сзади. И если это так, то она лжет, а он говорит правду».