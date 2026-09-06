登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Yusuf 12:26
Yusuf
26
12:26
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ٢٦
قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌۭ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍۢ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٢٦
قَالَ
ﲌ
هِيَ
ﲍ
رَٰوَدَتۡنِي
ﲎ
عَن
ﲏ
نَّفۡسِيۚ
ﲐﲑ
وَشَهِدَ
ﲒ
شَاهِدٞ
ﲓ
مِّنۡ
ﲔ
أَهۡلِهَآ
ﲕ
إِن
ﲖ
كَانَ
ﲗ
قَمِيصُهُۥ
ﲘ
قُدَّ
ﲙ
مِن
ﲚ
قُبُلٖ
ﲛ
فَصَدَقَتۡ
ﲜ
وَهُوَ
ﲝ
مِنَ
ﲞ
ٱلۡكَٰذِبِينَ
ﲟ
٢٦
ﲠ
他说：是她勾引我。她家里的一个人作证说：如果他的衬衣是从前面撕破 的，那她说的是实话，而他是说谎的；
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ يُوسُف مُتَبَرِّئًا ﴿هِیَ رَ ٰوَدَتۡنِی عَن نَّفۡسِیۚ وَشَهِدَ شَاهِدࣱ مِّنۡ أَهۡلِهَاۤ﴾ ابن عَمّهَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَهْد فَقَالَ ﴿إِن كَانَ قَمِیصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلࣲ﴾ قُدَّام ﴿فَصَدَقَتۡ وَهُوَ مِنَ ٱلۡكَـٰذِبِینَ ٢٦﴾