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经注: Yusuf 12:25
Yusuf
25
12:25
واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم ٢٥
وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍۢ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ٢٥
وَٱسۡتَبَقَا
ﱳ
ٱلۡبَابَ
ﱴ
وَقَدَّتۡ
ﱵ
قَمِيصَهُۥ
ﱶ
مِن
ﱷ
دُبُرٖ
ﱸ
وَأَلۡفَيَا
ﱹ
سَيِّدَهَا
ﱺ
لَدَا
ﱻ
ٱلۡبَابِۚ
ﱼﱽ
قَالَتۡ
ﱾ
مَا
ﱿ
جَزَآءُ
ﲀ
مَنۡ
ﲁ
أَرَادَ
ﲂ
بِأَهۡلِكَ
ﲃ
سُوٓءًا
ﲄ
إِلَّآ
ﲅ
أَن
ﲆ
يُسۡجَنَ
ﲇ
أَوۡ
ﲈ
عَذَابٌ
ﲉ
أَلِيمٞ
ﲊ
٢٥
ﲋ
他俩争先恐后地奔向大门。那时她已把他的衬衣从后面撕破了，他俩在大门口遇见她的丈夫，她说：想奸污你的眷属者，他的报酬只有监禁或痛惩。
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Yūsuf alikimbilia mlangoni kutaka kutoka, na yeye (mke wa kiongozi) akafanya haraka kumshika na akamvuta nguo yake kwa nyuma ili kumzuia asitoke na akaipasua. Wakamkuta mumewe kwenye mlango, hapo akasema (mke wa Kiongozi), «Ni yapi malipo ya anayetafuta jambo baya kwa mke wako, isipokuwa ni afungwe au apewe adhabu yenye uchungu?»