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经注: Yusuf 12:25
Yusuf
25
12:25
واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم ٢٥
وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍۢ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ٢٥
وَٱسۡتَبَقَا
ﱳ
ٱلۡبَابَ
ﱴ
وَقَدَّتۡ
ﱵ
قَمِيصَهُۥ
ﱶ
مِن
ﱷ
دُبُرٖ
ﱸ
وَأَلۡفَيَا
ﱹ
سَيِّدَهَا
ﱺ
لَدَا
ﱻ
ٱلۡبَابِۚ
ﱼﱽ
قَالَتۡ
ﱾ
مَا
ﱿ
جَزَآءُ
ﲀ
مَنۡ
ﲁ
أَرَادَ
ﲂ
بِأَهۡلِكَ
ﲃ
سُوٓءًا
ﲄ
إِلَّآ
ﲅ
أَن
ﲆ
يُسۡجَنَ
ﲇ
أَوۡ
ﲈ
عَذَابٌ
ﲉ
أَلِيمٞ
ﲊ
٢٥
ﲋ
他俩争先恐后地奔向大门。那时她已把他的衬衣从后面撕破了，他俩在大门口遇见她的丈夫，她说：想奸污你的眷属者，他的报酬只有监禁或痛惩。
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة، ذهب ليهرب عنها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص، ويهرب من الفتنة، فبادرت إليه، وتعلقت بثوبه، فشقت قميصه، فلما وصلا إلى الباب في تلك الحال، ألفيا سيدها،
أي:
زوجها لدى الباب، فرأى أمرا شق عليه، فبادرت إلى الكذب، أن المراودة قد كانت من يوسف،
وقالت:
{ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا }
ولم تقل
"من فعل بأهلك سوءا"
تبرئة لها وتبرئة له أيضا من الفعل. وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة
{ إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
أي: أو يعذب عذابا أليما.