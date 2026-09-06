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经注: Yusuf 12:23
Yusuf
23
12:23
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ٢٣
وَرَٰوَدَتْهُ ٱلَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٢٣
وَرَٰوَدَتۡهُ
ﱁ
ٱلَّتِي
ﱂ
هُوَ
ﱃ
فِي
ﱄ
بَيۡتِهَا
ﱅ
عَن
ﱆ
نَّفۡسِهِۦ
ﱇ
وَغَلَّقَتِ
ﱈ
ٱلۡأَبۡوَٰبَ
ﱉ
وَقَالَتۡ
ﱊ
هَيۡتَ
ﱋ
لَكَۚ
ﱌﱍ
قَالَ
ﱎ
مَعَاذَ
ﱏ
ٱللَّهِۖ
ﱐﱑ
إِنَّهُۥ
ﱒ
رَبِّيٓ
ﱓ
أَحۡسَنَ
ﱔ
مَثۡوَايَۖ
ﱕﱖ
إِنَّهُۥ
ﱗ
لَا
ﱘ
يُفۡلِحُ
ﱙ
ٱلظَّٰلِمُونَ
ﱚ
٢٣
ﱛ
他的女主人，把所有的门都紧紧地关闭起来，然后，勾引他说：快来（拥抱）我啊！他说：求真主保佑我！他是我的主，他已优待了我。不义的人必定不会成功。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。