登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Yusuf 12:22
Yusuf
22
12:22
ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ٢٢
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٢
وَلَمَّا
ﳄ
بَلَغَ
ﳅ
أَشُدَّهُۥٓ
ﳆ
ءَاتَيۡنَٰهُ
ﳇ
حُكۡمٗا
ﳈ
وَعِلۡمٗاۚ
ﳉﳊ
وَكَذَٰلِكَ
ﳋ
نَجۡزِي
ﳌ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﳍ
٢٢
ﳎ
当他达到壮年时，我把智慧和学识赏赐他，我这样报酬行善者。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ
] وه كاتێك كه پێ گهیشت و كامڵ و بالغ بوو [
آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
] ئهو كاته حوكممان پێی بهخشی كه پێغهمبهرایهتییه، وه زانیاریشمان پێی بهخشی كه لێكدانهوهی خهوه [
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٢٢)
] وه بهم شێوازه ئێمه پاداشتی چاكهكاران ئهدهینهوه.