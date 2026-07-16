登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
22
12:22
ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ٢٢
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٢
وَلَمَّا
بَلَغَ
أَشُدَّهُۥٓ
ءَاتَيۡنَٰهُ
حُكۡمٗا
وَعِلۡمٗاۚ
وَكَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٢٢
当他达到壮年时，我把智慧和学识赏赐他，我这样报酬行善者。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥۤ﴾ وَهُوَ ثَلَاثُونَ سَنَة أَوْ وَثَلَاث ﴿ءَاتَیۡنَـٰهُ حُكۡمࣰا﴾ حِكْمَة ﴿وَعِلۡمࣰاۚ﴾ فِقْهًا فِي الدِّين قَبْل أَنْ يُبْعَث نَبِيًّا ﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ كَمَا جَزَيْنَاهُ ﴿نَجۡزِی ٱلۡمُحۡسِنِینَ ٢٢﴾ لِأَنْفُسِهِمْ