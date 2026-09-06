登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Yusuf 12:2
Yusuf
2
12:2
انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّۭا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢
إِنَّآ
ﲙ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﲚ
قُرۡءَٰنًا
ﲛ
عَرَبِيّٗا
ﲜ
لَّعَلَّكُمۡ
ﲝ
تَعۡقِلُونَ
ﲞ
٢
ﲟ
我确已把它降示成阿拉伯文的《古兰经》，以便你们了解。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Sa'di
Всевышний поведал о том, что коранические аяты являются знамениями Ясного Писания, слова и значения которого предельно доступны и понятны. Аллах ниспослал это писание на арабском языке - самом славном и самом ясном из мировых языков. Аллах разъяснил в нем полезные истины, в знании которых нуждаются люди. Эти разъяснения были даны для того, чтобы люди поняли ограничения, поставленные перед ними Всевышним Аллахом, уяснили основные и второстепенные вопросы религии, осмыслили Божьи повеления и запреты. И если люди сумеют понять это, то правильные познания, которыми наполнятся их сердца, принесут свои плоды. А это значит, что они станут вершить праведные деяния и покорятся истине. И если люди будут часто вспоминать о славных и возвышенных значениях коранических откровений, то их разум станет еще более совершенным, а сами они взойдут на более высокую и совершенную ступень.