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Yusuf
17
12:17
قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذيب وما انت بمومن لنا ولو كنا صادقين ١٧
قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَـٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍۢ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَـٰدِقِينَ ١٧
قَالُواْ
يَٰٓأَبَانَآ
إِنَّا
ذَهَبۡنَا
نَسۡتَبِقُ
وَتَرَكۡنَا
يُوسُفَ
عِندَ
مَتَٰعِنَا
فَأَكَلَهُ
ٱلذِّئۡبُۖ
وَمَآ
أَنتَ
بِمُؤۡمِنٖ
لَّنَا
وَلَوۡ
كُنَّا
صَٰدِقِينَ
١٧
他们说：我们的父亲啊！我们赛跑时，使优素福留守行李，不料狼把他吃了。你是绝不会相信我们的，即使我们说的是实话。
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
С позволения отца братья отправились в пустыню вместе с Йусуфом. Они имели твердое намерение бросить его на дно колодца, руководствуясь предложением одного из братьев. У них было достаточно сил для того, чтобы выполнить задуманное, и они сбросили его в колодец. Когда Йусуф оказался в таком затруднительном положении, Аллах смилостивился над ним и внушил ему, что спустя много лет, когда его братья позабудут о случившемся, он напомнит им об этом коварном поступке и упрекнет их за содеянное. Аллах словно обрадовал его вестью о том, что он будет спасен и сможет соединиться со своей семьей и своими братьями, обретя власть и могущество. Братья вернулись к отцу поздно вечером. Они задержались в пустыне дольше обычного и плакали для того, чтобы придуманная ими история выглядела правдивой. Они сказали: «Отец наш! Мы велели Йусуфу отдохнуть и постеречь наши вещи, а сами решили поиграть. Мы хотели побегать наперегонки, побросать камни или побороться. Но стоило нам оставить его одного, как на него напал волк. Ты можешь не поверить нам, ведь ты всегда испытывал к нему нежные чувства и сильно тосковал по нему. Но даже если ты сомневаешься в нашей искренности, мы все равно должны оправдаться перед тобой».