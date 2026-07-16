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Yusuf
15
12:15
فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابت الجب واوحينا اليه لتنبينهم بامرهم هاذا وهم لا يشعرون ١٥
فَلَمَّا ذَهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓا۟ أَن يَجْعَلُوهُ فِى غَيَـٰبَتِ ٱلْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَـٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٥
فَلَمَّا
ذَهَبُواْ
بِهِۦ
وَأَجۡمَعُوٓاْ
أَن
يَجۡعَلُوهُ
فِي
غَيَٰبَتِ
ٱلۡجُبِّۚ
وَأَوۡحَيۡنَآ
إِلَيۡهِ
لَتُنَبِّئَنَّهُم
بِأَمۡرِهِمۡ
هَٰذَا
وَهُمۡ
لَا
يَشۡعُرُونَ
١٥
当他们把他带走，并且一致决定把他投入井底的时候，我启示他说：将来你必定要把他们这件事，在他们不知不觉的时候，告诉他们。
经注
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基拉特
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- دەخەنە ناو بیرەوە} [
فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ
] كاتێك كه باوكی ڕازی بوو لهگهڵ خۆیاندا بردیان [
وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ
] وه خۆیان یهكلا كردهوهو بۆچونیان كۆ كردهوه لهسهر ئهوهی كه بیكهنه ناو قوڵایی بیرهكهوه (ههر ئهوهنده لاى باوكیان رۆیشتن دهستیان كرد به ئازاردان و لێدان و جوێن پێدانى، كه پهناى ببردایه بۆ لاى یهكێكیان لێی دهدا، وه خۆى بگرتایه به لێوارى بیرهكهوه له دهستیان دهدا، پاشان بهستیانهوه به حهبلێك و خستیانه ناو دۆلكهیهكهوهو شوڕیان كردهوه بۆ ناو بیرهكه، له نیوهى رێگاكه حهبلهكهیان بڕى و بهریان دایه ناو بیرهكهو كهوته ناو ئاوهكه پاشان سهركهوته سهر تاوێرێك له ناوهڕاستى بیرهكه [
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٥)
] ئهلهو كاتهدا خوای گهوره وهحی بۆ یوسف نارد -
صلی الله علیه وسلم
- وهكو دڵنهواییهك كه تۆ رزگارت دهبێت و خواى گهوره سهرت دهخات و بهرزت دهكاتهوه بهسهریاندا، وه له داهاتوودا تۆ ئهم ههواڵه به براكانت ئهڵێیتهوه، وه ئهوان ههست ناكهن كه تۆ برای ئهوانی و ماویت، (دواتر له ئایهتی ههشتاو نۆ (٨٩) إن شاء الله دێینه سهری و باسی ئهكهین).