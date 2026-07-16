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Yusuf
14
12:14
قالوا لين اكله الذيب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون ١٤
قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًۭا لَّخَـٰسِرُونَ ١٤
قَالُواْ
لَئِنۡ
أَكَلَهُ
ٱلذِّئۡبُ
وَنَحۡنُ
عُصۡبَةٌ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّخَٰسِرُونَ
١٤
他们说：我们是一个（强壮的）团体，狼却吃了他，那我们真是该死了。
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
12:14至12:16节的经注
Братья сказали: «Неужели волк осмелится напасть на него, если целая группа людей будет оберегать его? Если волк сумеет одолеть нас, то мы будем самыми несчастными и бесполезными людьми». Они убедили отца в том, что прогулка по пустыне принесет Йусуфу пользу и не причинит ему никакого вреда, и он разрешил им взять Йусуфа с собой.