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Tafsir Fathul Majid 经注： Yusuf 阿雅 110
Yusuf
110
12:110
حتى اذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين ١١٠
حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۟ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١٠
حَتَّىٰٓ
ﲥ
إِذَا
ﲦ
ٱسۡتَيۡـَٔسَ
ﲧ
ٱلرُّسُلُ
ﲨ
وَظَنُّوٓاْ
ﲩ
أَنَّهُمۡ
ﲪ
قَدۡ
ﲫ
كُذِبُواْ
ﲬ
جَآءَهُمۡ
ﲭ
نَصۡرُنَا
ﲮ
فَنُجِّيَ
ﲯ
مَن
ﲰ
نَّشَآءُۖ
ﲱﲲ
وَلَا
ﲳ
يُرَدُّ
ﲴ
بَأۡسُنَا
ﲵ
عَنِ
ﲶ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲷ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﲸ
١١٠
ﲹ
直到众使者绝望，而且猜想自己被欺骗的时候，我的援助才来临他们，而我拯救了我所意欲的人。我所加于犯罪的人们的惩罚是不可抗拒的。
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