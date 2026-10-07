登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Yusuf 阿雅 105
Yusuf
105
12:105
وكاين من اية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون ١٠٥
وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍۢ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٥
وَكَأَيِّن
ﱍ
مِّنۡ
ﱎ
ءَايَةٖ
ﱏ
فِي
ﱐ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱑ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱒ
يَمُرُّونَ
ﱓ
عَلَيۡهَا
ﱔ
وَهُمۡ
ﱕ
عَنۡهَا
ﱖ
مُعۡرِضُونَ
ﱗ
١٠٥
ﱘ
天地间有许多迹象，他们从旁边走过，而不注意。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。