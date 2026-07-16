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Yusuf
10
12:10
قال قايل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين ١٠
قَالَ قَآئِلٌۭ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا۟ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِى غَيَـٰبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَـٰعِلِينَ ١٠
قَالَ
قَآئِلٞ
مِّنۡهُمۡ
لَا
تَقۡتُلُواْ
يُوسُفَ
وَأَلۡقُوهُ
فِي
غَيَٰبَتِ
ٱلۡجُبِّ
يَلۡتَقِطۡهُ
بَعۡضُ
ٱلسَّيَّارَةِ
إِن
كُنتُمۡ
فَٰعِلِينَ
١٠
他们当中有一个发言人曾说：你们不要杀死优素福，你们可以把他投入井里。要是你们那样做了，一些过路的旅客会把他拾去的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ قَاۤىِٕلࣱ مِّنۡهُمۡ﴾ هُوَ يَهُوذَا ﴿لَا تَقۡتُلُوا۟ یُوسُفَ وَأَلۡقُوهُ﴾ اطرحوه ﴿فِی غَیَـٰبَتِ ٱلۡجُبِّ﴾ مُظْلِم الْبِئْر وَفِي قِرَاءَة بِالْجَمْعِ ﴿یَلۡتَقِطۡهُ بَعۡضُ ٱلسَّیَّارَةِ﴾ الْمُسَافِرِينَ ﴿إِن كُنتُمۡ فَـٰعِلِینَ ١٠﴾ مَا أَرَدْتُمْ مِنْ التَّفْرِيق فَاكْتَفَوْا بِذَلِكَ