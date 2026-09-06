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经注: Yusuf 12:1
Yusuf
1
12:1
الر تلك ايات الكتاب المبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ١
الٓرۚ
ﲒﲓ
تِلۡكَ
ﲔ
ءَايَٰتُ
ﲕ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲖ
ٱلۡمُبِينِ
ﲗ
١
ﲘ
艾列弗，俩目，拉仪。这些是明确的天经的节文。
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Tafseer Jalalayn
﴿الۤرۚ﴾ اللَّه أَعْلَم بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ ﴿تِلۡكَ﴾ هَذِهِ الْآيَات ﴿ءَایَـٰتُ ٱلۡكِتَـٰبِ﴾ الْقُرْآن وَالْإِضَافَة بِمَعْنَى مِنْ ﴿ٱلۡمُبِینِ ١﴾ الْمُظْهِر لِلْحَقِّ مِنْ الْبَاطِل