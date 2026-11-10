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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 99
Yunus
99
10:99
ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مومنين ٩٩
وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَـَٔامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ٩٩
وَلَوۡ
ﱗ
شَآءَ
ﱘ
رَبُّكَ
ﱙ
لَأٓمَنَ
ﱚ
مَن
ﱛ
فِي
ﱜ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱝ
كُلُّهُمۡ
ﱞ
جَمِيعًاۚ
ﱟﱠ
أَفَأَنتَ
ﱡ
تُكۡرِهُ
ﱢ
ٱلنَّاسَ
ﱣ
حَتَّىٰ
ﱤ
يَكُونُواْ
ﱥ
مُؤۡمِنِينَ
ﱦ
٩٩
ﱧ
如果你的主意欲，大地上所有的人，必定都信道了。难道你要强迫众人都做信士吗？
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。