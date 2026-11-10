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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 97
Yunus
97
10:97
ولو جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الاليم ٩٧
وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٩٧
وَلَوۡ
ﳉ
جَآءَتۡهُمۡ
ﳊ
كُلُّ
ﳋ
ءَايَةٍ
ﳌ
حَتَّىٰ
ﳍ
يَرَوُاْ
ﳎ
ٱلۡعَذَابَ
ﳏ
ٱلۡأَلِيمَ
ﳐ
٩٧
ﳑ
即使每种迹象都降临他们，直到他们看见痛苦的刑罚。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。