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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 89
Yunus
89
10:89
قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ٨٩
قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٨٩
قَالَ
ﱁ
قَدۡ
ﱂ
أُجِيبَت
ﱃ
دَّعۡوَتُكُمَا
ﱄ
فَٱسۡتَقِيمَا
ﱅ
وَلَا
ﱆ
تَتَّبِعَآنِّ
ﱇ
سَبِيلَ
ﱈ
ٱلَّذِينَ
ﱉ
لَا
ﱊ
يَعۡلَمُونَ
ﱋ
٨٩
ﱌ
主说：你们俩的祈祷确已被应承了，故你们俩应当继续传道，你们俩不要遵循无知者的道路。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。