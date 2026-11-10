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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 84
Yunus
84
10:84
وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين ٨٤
وَقَالَ مُوسَىٰ يَـٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ٨٤
وَقَالَ
ﲆ
مُوسَىٰ
ﲇ
يَٰقَوۡمِ
ﲈ
إِن
ﲉ
كُنتُمۡ
ﲊ
ءَامَنتُم
ﲋ
بِٱللَّهِ
ﲌ
فَعَلَيۡهِ
ﲍ
تَوَكَّلُوٓاْ
ﲎ
إِن
ﲏ
كُنتُم
ﲐ
مُّسۡلِمِينَ
ﲑ
٨٤
ﲒ
穆萨说：我的宗族啊！如果你们信仰真主，你们就应当只信赖他，如果你们是归顺的。
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Tafsir Fathul Majid
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