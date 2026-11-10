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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 78
Yunus
78
10:78
قالوا اجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمومنين ٧٨
قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ٧٨
قَالُوٓاْ
ﳉ
أَجِئۡتَنَا
ﳊ
لِتَلۡفِتَنَا
ﳋ
عَمَّا
ﳌ
وَجَدۡنَا
ﳍ
عَلَيۡهِ
ﳎ
ءَابَآءَنَا
ﳏ
وَتَكُونَ
ﳐ
لَكُمَا
ﳑ
ٱلۡكِبۡرِيَآءُ
ﳒ
فِي
ﳓ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳔ
وَمَا
ﳕ
نَحۡنُ
ﳖ
لَكُمَا
ﳗ
بِمُؤۡمِنِينَ
ﳘ
٧٨
ﳙ
他们说：你到我们这里来，想使我们抛奔我们的祖先的宗教，而让你们俩称尊于国中吗？我们绝不会归信你们的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。