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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 75
Yunus
75
10:75
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون ومليه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ٧٥
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَـٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦ بِـَٔايَـٰتِنَا فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًۭا مُّجْرِمِينَ ٧٥
ثُمَّ
ﲢ
بَعَثۡنَا
ﲣ
مِنۢ
ﲤ
بَعۡدِهِم
ﲥ
مُّوسَىٰ
ﲦ
وَهَٰرُونَ
ﲧ
إِلَىٰ
ﲨ
فِرۡعَوۡنَ
ﲩ
وَمَلَإِيْهِۦ
ﲪ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲫ
فَٱسۡتَكۡبَرُواْ
ﲬ
وَكَانُواْ
ﲭ
قَوۡمٗا
ﲮ
مُّجۡرِمِينَ
ﲯ
٧٥
ﲰ
在他们之后，我曾派遣穆萨和哈伦带著我的许多迹象，去教化法老和他的显贵，但他们自大，他们是犯罪的民众。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。