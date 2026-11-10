登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 73
Yunus
73
10:73
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلايف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ٧٣
فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَـٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَـٰهُمْ خَلَـٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ٧٣
فَكَذَّبُوهُ
ﱷ
فَنَجَّيۡنَٰهُ
ﱸ
وَمَن
ﱹ
مَّعَهُۥ
ﱺ
فِي
ﱻ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱼ
وَجَعَلۡنَٰهُمۡ
ﱽ
خَلَٰٓئِفَ
ﱾ
وَأَغۡرَقۡنَا
ﱿ
ٱلَّذِينَ
ﲀ
كَذَّبُواْ
ﲁ
بِـَٔايَٰتِنَاۖ
ﲂﲃ
فَٱنظُرۡ
ﲄ
كَيۡفَ
ﲅ
كَانَ
ﲆ
عَٰقِبَةُ
ﲇ
ٱلۡمُنذَرِينَ
ﲈ
٧٣
ﲉ
但他们称他为说谎者，故我拯救了他和与他同船的人，并使他们为代治者，而淹死了否认我的迹象的人。你看看曾被警告者的结局是怎样的！
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。