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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 70
Yunus
70
10:70
متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ٧٠
مَتَـٰعٌۭ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٧٠
مَتَٰعٞ
ﳆ
فِي
ﳇ
ٱلدُّنۡيَا
ﳈ
ثُمَّ
ﳉ
إِلَيۡنَا
ﳊ
مَرۡجِعُهُمۡ
ﳋ
ثُمَّ
ﳌ
نُذِيقُهُمُ
ﳍ
ٱلۡعَذَابَ
ﳎ
ٱلشَّدِيدَ
ﳏ
بِمَا
ﳐ
كَانُواْ
ﳑ
يَكۡفُرُونَ
ﳒ
٧٠
ﳓ
这只是今世的享受，然后他们只归于我，然后我将因他们不信道而使他们尝试严厉的刑罚。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。