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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 69
Yunus
69
10:69
قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ٦٩
قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ٦٩
قُلۡ
ﲼ
إِنَّ
ﲽ
ٱلَّذِينَ
ﲾ
يَفۡتَرُونَ
ﲿ
عَلَى
ﳀ
ٱللَّهِ
ﳁ
ٱلۡكَذِبَ
ﳂ
لَا
ﳃ
يُفۡلِحُونَ
ﳄ
٦٩
ﳅ
你说：假借真主的名义而造谣的人是不会成功的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。