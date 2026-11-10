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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 66
Yunus
66
10:66
الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ٦٦
أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ٦٦
أَلَآ
ﱰ
إِنَّ
ﱱ
لِلَّهِ
ﱲ
مَن
ﱳ
فِي
ﱴ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱵ
وَمَن
ﱶ
فِي
ﱷ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﱸﱹ
وَمَا
ﱺ
يَتَّبِعُ
ﱻ
ٱلَّذِينَ
ﱼ
يَدۡعُونَ
ﱽ
مِن
ﱾ
دُونِ
ﱿ
ٱللَّهِ
ﲀ
شُرَكَآءَۚ
ﲁﲂ
إِن
ﲃ
يَتَّبِعُونَ
ﲄ
إِلَّا
ﲅ
ٱلظَّنَّ
ﲆ
وَإِنۡ
ﲇ
هُمۡ
ﲈ
إِلَّا
ﲉ
يَخۡرُصُونَ
ﲊ
٦٦
ﲋ
真的，天地间的一切，确是真主的，舍真主而祈祷许多配主的人，究竟凭什么呢？他们只凭臆测，他们尽说谎话。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。