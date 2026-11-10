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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 64
Yunus
64
10:64
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة لا تبديل لكلمات الله ذالك هو الفوز العظيم ٦٤
لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٦٤
لَهُمُ
ﱑ
ٱلۡبُشۡرَىٰ
ﱒ
فِي
ﱓ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱔ
ٱلدُّنۡيَا
ﱕ
وَفِي
ﱖ
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﱗﱘ
لَا
ﱙ
تَبۡدِيلَ
ﱚ
لِكَلِمَٰتِ
ﱛ
ٱللَّهِۚ
ﱜﱝ
ذَٰلِكَ
ﱞ
هُوَ
ﱟ
ٱلۡفَوۡزُ
ﱠ
ٱلۡعَظِيمُ
ﱡ
٦٤
ﱢ
在今世和后世，他们都将得到佳音。真主的诺言是毫厘不爽的。那确是伟大的成功。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。