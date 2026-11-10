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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 62
Yunus
62
10:62
الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٢
أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢
أَلَآ
ﱁ
إِنَّ
ﱂ
أَوۡلِيَآءَ
ﱃ
ٱللَّهِ
ﱄ
لَا
ﱅ
خَوۡفٌ
ﱆ
عَلَيۡهِمۡ
ﱇ
وَلَا
ﱈ
هُمۡ
ﱉ
يَحۡزَنُونَ
ﱊ
٦٢
ﱋ
真的，真主的朋友们，将来没有恐惧，也不忧愁。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。