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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 54
Yunus
54
10:54
ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ٥٤
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍۢ ظَلَمَتْ مَا فِى ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ۖ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥٤
وَلَوۡ
ﱁ
أَنَّ
ﱂ
لِكُلِّ
ﱃ
نَفۡسٖ
ﱄ
ظَلَمَتۡ
ﱅ
مَا
ﱆ
فِي
ﱇ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱈ
لَٱفۡتَدَتۡ
ﱉ
بِهِۦۗ
ﱊﱋ
وَأَسَرُّواْ
ﱌ
ٱلنَّدَامَةَ
ﱍ
لَمَّا
ﱎ
رَأَوُاْ
ﱏ
ٱلۡعَذَابَۖ
ﱐﱑ
وَقُضِيَ
ﱒ
بَيۡنَهُم
ﱓ
بِٱلۡقِسۡطِ
ﱔ
وَهُمۡ
ﱕ
لَا
ﱖ
يُظۡلَمُونَ
ﱗ
٥٤
ﱘ
假若每个不义的人，都拥有大地上的一切，他必用它做罚金。当他们看见刑罚的时候，他们必怀悔恨。他们要被秉公判决，不受冤枉。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。