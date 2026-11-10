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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 50
Yunus
50
10:50
قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ٥٠
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَـٰتًا أَوْ نَهَارًۭا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠
قُلۡ
ﲮ
أَرَءَيۡتُمۡ
ﲯ
إِنۡ
ﲰ
أَتَىٰكُمۡ
ﲱ
عَذَابُهُۥ
ﲲ
بَيَٰتًا
ﲳ
أَوۡ
ﲴ
نَهَارٗا
ﲵ
مَّاذَا
ﲶ
يَسۡتَعۡجِلُ
ﲷ
مِنۡهُ
ﲸ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﲹ
٥٠
ﲺ
你说：你们告诉我吧！如果他的刑罚，在黑夜或白昼来临你们，那末，犯罪的人们要求早日实现的是什么刑罚呢？
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。