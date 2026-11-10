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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 49
Yunus
49
10:49
قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ٤٩
قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةًۭ ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٤٩
قُل
ﲕ
لَّآ
ﲖ
أَمۡلِكُ
ﲗ
لِنَفۡسِي
ﲘ
ضَرّٗا
ﲙ
وَلَا
ﲚ
نَفۡعًا
ﲛ
إِلَّا
ﲜ
مَا
ﲝ
شَآءَ
ﲞ
ٱللَّهُۗ
ﲟﲠ
لِكُلِّ
ﲡ
أُمَّةٍ
ﲢ
أَجَلٌۚ
ﲣﲤ
إِذَا
ﲥ
جَآءَ
ﲦ
أَجَلُهُمۡ
ﲧ
فَلَا
ﲨ
يَسۡتَـٔۡخِرُونَ
ﲩ
سَاعَةٗ
ﲪ
وَلَا
ﲫ
يَسۡتَقۡدِمُونَ
ﲬ
٤٩
ﲭ
你说：我不能为我自己主持祸福，除非真主意欲，每个民族各有一个期限，当他们的期限来临的时候，他们不能耽延一会儿；（当其未来临的时候，）他们不能提前的一会儿。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。