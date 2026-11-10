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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 48
Yunus
48
10:48
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٤٨
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٤٨
وَيَقُولُونَ
ﲍ
مَتَىٰ
ﲎ
هَٰذَا
ﲏ
ٱلۡوَعۡدُ
ﲐ
إِن
ﲑ
كُنتُمۡ
ﲒ
صَٰدِقِينَ
ﲓ
٤٨
ﲔ
他们说：这个警告什么时候实现呢？如果你们是诚实的人。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。