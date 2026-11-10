{هەموو كافران ناتوانن تەنها سوورەتێكی بچوكی هاوشێوەی قورئان بێننەوە} [ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ] یاخود ئهڵێن: ئهم قورئانه محمد - صلی الله علیه وسلم - خۆی ههڵیبهستووه [ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ] ئهى محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ: ئهگهر ڕاست ئهكهن ئێوهش تهنها سوورهتێك هاوشێوهی قورئان بێننهوه له رهوانبێژى و فهصاحهتدا وهك قورئانی پیرۆز بێت [ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٨) ] وه ههر كهسێكیش تواناتان ههیه له غهیری خوای گهوره بانگی بكهن له خهڵكی و خواكانتان ئهگهر ڕاستگۆن ههمووتان كۆببنهوه بۆ ئهوهی تهنها سوورهتێك هاوشێوهی قورئانی پیرۆز بێنن، (ههرگیز ناتوانن چونكه قورئان فهرموودهو كهلامى خوایه، چۆن قسهى مرۆڤـ وهكو قسهى خواى گهوره دهبێت).