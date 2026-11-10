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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 36
Yunus
36
10:36
وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شييا ان الله عليم بما يفعلون ٣٦
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٦
وَمَا
ﱶ
يَتَّبِعُ
ﱷ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﱸ
إِلَّا
ﱹ
ظَنًّاۚ
ﱺﱻ
إِنَّ
ﱼ
ٱلظَّنَّ
ﱽ
لَا
ﱾ
يُغۡنِي
ﱿ
مِنَ
ﲀ
ٱلۡحَقِّ
ﲁ
شَيۡـًٔاۚ
ﲂﲃ
إِنَّ
ﲄ
ٱللَّهَ
ﲅ
عَلِيمُۢ
ﲆ
بِمَا
ﲇ
يَفۡعَلُونَ
ﲈ
٣٦
ﲉ
他们大半是只凭猜想，猜想对于真理是毫无裨益的。真主确是全知他们的行为的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。