登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 34
Yunus
34
10:34
قل هل من شركايكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى توفكون ٣٤
قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٣٤
قُلۡ
ﱁ
هَلۡ
ﱂ
مِن
ﱃ
شُرَكَآئِكُم
ﱄ
مَّن
ﱅ
يَبۡدَؤُاْ
ﱆ
ٱلۡخَلۡقَ
ﱇ
ثُمَّ
ﱈ
يُعِيدُهُۥۚ
ﱉﱊ
قُلِ
ﱋ
ٱللَّهُ
ﱌ
يَبۡدَؤُاْ
ﱍ
ٱلۡخَلۡقَ
ﱎ
ثُمَّ
ﱏ
يُعِيدُهُۥۖ
ﱐﱑ
فَأَنَّىٰ
ﱒ
تُؤۡفَكُونَ
ﱓ
٣٤
ﱔ
你说：你们的配主，有能创造万物，而且加以再造的吗？你说：真主能创造万物，而且能加以再造。你们怎么混淆黑白呢？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。