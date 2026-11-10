登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 108
Yunus
108
10:108
قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل ١٠٨
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ١٠٨
قُلۡ
ﱝ
يَٰٓأَيُّهَا
ﱞ
ٱلنَّاسُ
ﱟ
قَدۡ
ﱠ
جَآءَكُمُ
ﱡ
ٱلۡحَقُّ
ﱢ
مِن
ﱣ
رَّبِّكُمۡۖ
ﱤﱥ
فَمَنِ
ﱦ
ٱهۡتَدَىٰ
ﱧ
فَإِنَّمَا
ﱨ
يَهۡتَدِي
ﱩ
لِنَفۡسِهِۦۖ
ﱪﱫ
وَمَن
ﱬ
ضَلَّ
ﱭ
فَإِنَّمَا
ﱮ
يَضِلُّ
ﱯ
عَلَيۡهَاۖ
ﱰﱱ
وَمَآ
ﱲ
أَنَا۠
ﱳ
عَلَيۡكُم
ﱴ
بِوَكِيلٖ
ﱵ
١٠٨
ﱶ
你说：众人呀！从你们的主发出的真理，确已降临你们。谁遵循正道，谁自受其益；谁误入歧途，谁自受其害，我不是监护你们的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。