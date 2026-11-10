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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 107
Yunus
107
10:107
وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ١٠٧
وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّۢ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍۢ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٧
وَإِن
ﱁ
يَمۡسَسۡكَ
ﱂ
ٱللَّهُ
ﱃ
بِضُرّٖ
ﱄ
فَلَا
ﱅ
كَاشِفَ
ﱆ
لَهُۥٓ
ﱇ
إِلَّا
ﱈ
هُوَۖ
ﱉﱊ
وَإِن
ﱋ
يُرِدۡكَ
ﱌ
بِخَيۡرٖ
ﱍ
فَلَا
ﱎ
رَآدَّ
ﱏ
لِفَضۡلِهِۦۚ
ﱐﱑ
يُصِيبُ
ﱒ
بِهِۦ
ﱓ
مَن
ﱔ
يَشَآءُ
ﱕ
مِنۡ
ﱖ
عِبَادِهِۦۚ
ﱗﱘ
وَهُوَ
ﱙ
ٱلۡغَفُورُ
ﱚ
ٱلرَّحِيمُ
ﱛ
١٠٧
ﱜ
如果真主降一点灾害于你，那末，除他之外，绝无能解除灾害的。如果他欲降福利于你，那末，任何人也不能阻拦他的恩惠。他把那恩惠降于他所意欲的仆人。他是至赦的，是至慈的。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。