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Tafsir Fathul Majid 经注： Yunus 阿雅 105
Yunus
105
10:105
وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ١٠٥
وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًۭا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٥
وَأَنۡ
ﳁ
أَقِمۡ
ﳂ
وَجۡهَكَ
ﳃ
لِلدِّينِ
ﳄ
حَنِيفٗا
ﳅ
وَلَا
ﳆ
تَكُونَنَّ
ﳇ
مِنَ
ﳈ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
ﳉ
١٠٥
ﳊ
并（奉命说）：你应当趋向正教，你切莫做一个以物配主的人，
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基拉特
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。