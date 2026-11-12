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Tafsir Fathul Majid 经注： Ash-Shu'ara 阿雅 213
Ash-Shu'ara
213
26:213
فلا تدع مع الله الاها اخر فتكون من المعذبين ٢١٣
فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ٢١٣
فَلَا
ﱥ
تَدۡعُ
ﱦ
مَعَ
ﱧ
ٱللَّهِ
ﱨ
إِلَٰهًا
ﱩ
ءَاخَرَ
ﱪ
فَتَكُونَ
ﱫ
مِنَ
ﱬ
ٱلۡمُعَذَّبِينَ
ﱭ
٢١٣
ﱮ
除真主外，你不要祈祷别的神灵，以免你遭受刑罚。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。