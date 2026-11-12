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Tafsir Fathul Majid 经注： Ash-Shu'ara 阿雅 208
Ash-Shu'ara
208
26:208
وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون ٢٠٨
وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ٢٠٨
وَمَآ
ﱈ
أَهۡلَكۡنَا
ﱉ
مِن
ﱊ
قَرۡيَةٍ
ﱋ
إِلَّا
ﱌ
لَهَا
ﱍ
مُنذِرُونَ
ﱎ
٢٠٨
ﱏ
我不毁灭任何城市，除非那城市里已有过若干警告者，
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。