Если бы Аллах ниспослал Писание человеку, который не понимает арабского языка и не умеет, как следует, изъясняться на нем, арабские многобожники непременно сказали бы: «Мы не понимаем того, что он говорит. Мы не можем разобраться в том, к чему он нас призывает». Благодарите же Аллаха за то, что Священное Писание было ниспослано человеку, который обладал прекрасным даром речи и умел излагать свои мысли на доступном и понятном языке. Он разъяснил вам суть своей миссии и дал вам полезные наставления, после чего вам остается только уверовать в него и покориться предписаниям его религии. Если вы отвергнете его, будучи убежденными в его правоте, то это будет неверием с вашей стороны. К сожалению, именно так поступали со своими посланниками неверующие народы, словно наследуя друг от друга самые скверные качества и черты. Поэтому далее Всевышний сказал: