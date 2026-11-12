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Tafsir Fathul Majid 经注： Ash-Shu'ara 阿雅 187
Ash-Shu'ara
187
26:187
فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين ١٨٧
فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١٨٧
فَأَسۡقِطۡ
ﱗ
عَلَيۡنَا
ﱘ
كِسَفٗا
ﱙ
مِّنَ
ﱚ
ٱلسَّمَآءِ
ﱛ
إِن
ﱜ
كُنتَ
ﱝ
مِنَ
ﱞ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﱟ
١٨٧
ﱠ
你使天一块块地落在我们的头上吧，如果你是诚实的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。