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Tafsir Fathul Majid 经注： Ash-Shu'ara 阿雅 180
Ash-Shu'ara
180
26:180
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٨٠
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٨٠
وَمَآ
ﳅ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
ﳆ
عَلَيۡهِ
ﳇ
مِنۡ
ﳈ
أَجۡرٍۖ
ﳉﳊ
إِنۡ
ﳋ
أَجۡرِيَ
ﳌ
إِلَّا
ﳍ
عَلَىٰ
ﳎ
رَبِّ
ﳏ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳐ
١٨٠
ﳑ
我不为传达使命而向你们索取任何报酬；我的报酬，只归全世界的主负担。
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