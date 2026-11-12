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Tafsir Fathul Majid 经注： Ash-Shu'ara 阿雅 174
Ash-Shu'ara
174
26:174
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٧٤
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٧٤
إِنَّ
ﲠ
فِي
ﲡ
ذَٰلِكَ
ﲢ
لَأٓيَةٗۖ
ﲣﲤ
وَمَا
ﲥ
كَانَ
ﲦ
أَكۡثَرُهُم
ﲧ
مُّؤۡمِنِينَ
ﲨ
١٧٤
ﲩ
在此中确有一个迹象，但他们大半不是信道的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。