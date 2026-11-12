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Tafsir Fathul Majid 经注： Ash-Shu'ara 阿雅 173
Ash-Shu'ara
173
26:173
وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ١٧٣
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًۭا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٣
وَأَمۡطَرۡنَا
ﲘ
عَلَيۡهِم
ﲙ
مَّطَرٗاۖ
ﲚﲛ
فَسَآءَ
ﲜ
مَطَرُ
ﲝ
ٱلۡمُنذَرِينَ
ﲞ
١٧٣
ﲟ
我降雨去伤他们，被警告者所遭的雨灾，真恶劣！
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。