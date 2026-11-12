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Tafsir Fathul Majid 经注： Ash-Shu'ara 阿雅 167
Ash-Shu'ara
167
26:167
قالوا لين لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ١٦٧
قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٦٧
قَالُواْ
ﱶ
لَئِن
ﱷ
لَّمۡ
ﱸ
تَنتَهِ
ﱹ
يَٰلُوطُ
ﱺ
لَتَكُونَنَّ
ﱻ
مِنَ
ﱼ
ٱلۡمُخۡرَجِينَ
ﱽ
١٦٧
ﱾ
他们说：鲁特啊！如果你不停止，你必遭放逐。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。