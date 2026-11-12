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Tafsir Fathul Majid 经注： Ash-Shu'ara 阿雅 166
Ash-Shu'ara
166
26:166
وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون ١٦٦
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١٦٦
وَتَذَرُونَ
ﱩ
مَا
ﱪ
خَلَقَ
ﱫ
لَكُمۡ
ﱬ
رَبُّكُم
ﱭ
مِّنۡ
ﱮ
أَزۡوَٰجِكُمۚ
ﱯﱰ
بَلۡ
ﱱ
أَنتُمۡ
ﱲ
قَوۡمٌ
ﱳ
عَادُونَ
ﱴ
١٦٦
ﱵ
而舍弃你们的主所为你们创造的妻子呢？其实，你们是犯罪的民众。
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Tafsir Fathul Majid
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