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Tafsir Fathul Majid 经注： Ash-Shu'ara 阿雅 164
Ash-Shu'ara
164
26:164
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٦٤
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٦٤
وَمَآ
ﱗ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
ﱘ
عَلَيۡهِ
ﱙ
مِنۡ
ﱚ
أَجۡرٍۖ
ﱛﱜ
إِنۡ
ﱝ
أَجۡرِيَ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
عَلَىٰ
ﱠ
رَبِّ
ﱡ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱢ
١٦٤
ﱣ
我不为传达使命而向你们索取任何报酬；我的报酬，只归全世界的主负担。
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