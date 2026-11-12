Один день пить воду из колодца разрешается только верблюдице, и в этот день вы будете пить только ее молоко, а на следующий день вам разрешается пить воду из колодца. Не закалывайте эту верблюдицу и не обижайте ее, а не то вас постигнет наказание в великий день. По утверждениям многих толкователей Корана, Всевышний Аллах сотворил эту верблюдицу из большого твердого и гладкого камня, и произошло это на глазах у большинства самудян. Самудяне стали свидетелями величайшего из чудес, однако это не удержало их от неверия, и они продолжали совершать преступления и злодеяния.